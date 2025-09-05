◆パ・リーグ西武―ロッテ（５日・ベルーナドーム）西武で捕手として２２年間、監督として４年チームを率いて日本一を達成した伊東勤氏と、西武で９年プレーして９２年に沢村賞を受賞した石井丈裕氏が試合前のセレモニアルピッチに登場した。伊東氏は炭谷、石井氏は今井を相手にノーバウンドで投球。伊東氏は「ボールを握っていなかったので、何とか届いてよかった」と胸をなでおろし、石井氏も「緊張したのは久しぶりだった