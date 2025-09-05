◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日―巨人（５日・バンテリンドーム）巨人は山崎伊織投手が自己最多の１１勝目を目指して先発。４回まで走者を一人も出さないパーフェクト投球をみせていたが、５回にボスラー外野手に一発を浴び、１点を先制された。打線は中日の先発・柳裕也投手に５回２安打無得点得点に抑えられている。山崎は初回、岡林勇希外野手、福永裕基内野手、上林誠知外野手をいずれもフォークボールで３者連続空振り三振