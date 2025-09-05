愛知県豊田市の50代の男性が、SNSで知り合った人物からうその投資話を持ち掛けられ、現金7900万円をだまし取られました。 警察によりますと、豊田市に住む50代の男性会社役員は今年5月、スマートフォンから投資に関する広告にアクセスしたところ、「勉強会」というＬＩＮＥグループに誘導されました。 男性はそこで、著名人や投資の先生を名乗る人物などから株に関する投資話を持ち掛けられ、7月から8月ま