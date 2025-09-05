¥í¥Ã¥Æ¡ÊÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡Ë¤¬¡¢¥Á¥ç¥³²Û»Ò¡Ö¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥³¥¢¥é¤Î¥Þ¡¼¥Á¡×¥·¥ê¡¼¥º¤È¥µ¥ó¥ê¥ª¤Î¿Íµ¤¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î¥¯¥í¥ß¤È¤Î¥³¥é¥Ü¾¦ÉÊ¤ò9·î8ÆüÀµ¸á¤«¤é¥í¥Ã¥Æ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¸ÂÄê¤ÇÈÎÇä¤·¤Þ¤¹¡£Æ±¾¦ÉÊ¤Ï10È¢1¥»¥Ã¥È¡£ÆÃÅµ¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë¡ÊÁ´1¼ï¡Ë¤¬ÉÕÂ°¡£¥¯¥í¥ß¤¬¥³¥¢¥é¤Î¥Þ¡¼¥Á¤Ë¡ÈÂçÊÑ¿È¡É¤·¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Ï10¼ï¡£10È¢¤¬Æþ¤Ã¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Ç¤Ï¡¢É½ÌÌ¤Ï¥¯¥í¥ß¡¢Î¢ÌÌ¤Ï¥¯