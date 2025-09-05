日中はまだまだ暑いものの、朝晩は涼しい風が吹く日も出てきました。屋外でのランやウォーキングをそろそろ再開しようと考え中の人は必見！ フィンランド発のスポーツウォッチブランドSUUNTO（スント）の新作をご紹介します。9月16日より発売の「Suunto RACE 2」（ステンレススモデル：8万5800円、チタンモデル：9万9000円）は2年前に発売され高評価を集めたランニングウォッチ「RACE」をさらに進化させた次世代モデル。画面表示は