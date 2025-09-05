牧之原市の認定こども園で3歳の女の子が通園バスに置き去りにされ、熱中症で亡くなった事件から5日で3年です。遺族が悲痛な胸の内を明かしました。5日朝、雨が降る中、牧之原市の川崎幼稚園には献花に訪れる人の姿が…。（献花に来た人）「絶対9月5日は千奈ちゃんの命日で、自分にも同じぐらいの孫がいるので、千奈ちゃんの前で手を合わせました。事件を風化させてはならない。」幼稚園の制服姿で笑顔でピースをするのは、河