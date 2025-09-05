コスメハートは、韓国を代表する化粧品メーカー25社が一堂に集結する「2025グローバルショールーム」として、2025年9月16日(火)〜18日(木)に東京ビッグサイトで開催される「Diet & Beauty Fair 2025」に出展(西ホール、C-048)。 Diet ＆ Beauty Fair 2025 日程：2025年9月16日(火)〜18日(木)10:00〜17:00場所：東京ビッグサイト西ホール東京都江東区有明3丁目11-1主催：インフォーマ マーケッツ ジャパン株式