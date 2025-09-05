¥Á¥§¥¸¥å¹Ò¶õ¤Ï¡¢À¾ÆüËÜÈ¯Ãå¤Î´Ú¹ñÏ©Àþ¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¡ÖÀ¾ÆüËÜ¥¦¥£¡¼¥¯¡×¤ò9·î1Æü¤«¤é7Æü¤Þ¤Ç³«ºÅ¤¹¤ë¡£³ä°ú¸å¤ÎÊÒÆ»ºÇÄã±¿ÄÂ¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£¤³¤ÎÂ¾¤Ë¡¢¿·µ¬²ñ°÷¤Ï¥¢¥×¥ê¤«¤é¤ÎÍ½Ìó¤ÇºÇÂç5¡ó¡¢°ìÉôÏ©Àþ¤ÇºÇÂç10¡ó¤ò³ä¤ê°ú¤¯¡£Åë¾è´ü´Ö¤Ï9·î7Æü¤«¤é12·î17Æü¤Þ¤Ç¡£¥Á¥§¥¸¥å¹Ò¶õ¤Î¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¡¢¥¢¥×¥ê¤ÇÍ½Ìó¤Ç¤­¤ë¡£¡¦¥½¥¦¥ëÈ¯Ãå¼¯»ùÅç¡Ê1,600±ß¡Ë¡¢¹­Åç¡Ê3,700±ß¡Ë¡¢¾¾»³¡Ê3,800±ß¡Ë¡¢ÂçÊ¬¡Ê6,800±ß¡Ë¡¦³ø»³È¯ÃåÊ¡²¬¡Ê1,100±ß¡Ë