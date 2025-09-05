女性たちのありのままに寄り添うメッセージ「It's Personal 〜きれいごとより、私ごと。〜」を発信するトリンプ・インターナショナル・ジャパンは、「FLORALE BY Triumph（フロラーレ バイ トリンプ）」のプレミアムライン「FLORALE LUXE（フロラーレリュクス）」から「ホールガーメントシリーズ」を9月3日に発売する。「ホールガーメントシリーズ」は、島精機製作所の最先端技術が搭載され特別なニットマシンで編み上げられた、日