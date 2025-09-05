ÉÚ°Â¤Ë4Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¥»¥ê¥¨AÉüµ¢¤Î±½¤¬»ý¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿(C)Getty Imagesº£Ç¯7·î¡¢¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤òÂàÃÄ¤·¤¿ÉÚ°Â·òÍÎ¤ËÂÐ¤·¡¢AC¥ß¥é¥ó¤¬¶½Ì£¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤È²¤½£¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤è¤êÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ØFootball Italia¡Ù¤¬¸½ÃÏ»þ´Ö9·î3Æü¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¾å¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡Ö¥ß¥é¥ó¤¬¥È¥ß¥ä¥¹¤Î³ÍÆÀ¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÊó¤¸¤¿¡£Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÉÚ°Â¤¬¥¢¡¼¥»¥Ê¥ëÂàÃÄ¤ÎÍýÍ³¤È¤Ê¤Ã¤¿É¨¤Î¸Î¾ã¤¬¡¢¥ß¥é¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î¡ÖºÇÂç¤Î·üÇ°ºàÎÁ¡×¤Ç¤¢¤ë¤È¤·¤Æ¡¢Àµ¼°¥ª