ゴルフ専門店ゴルフ5を全国に展開するアルペンは、9月12日にゴルフ5板橋双葉店をオープンする。人気のキャロウェイ、テーラーメイド、ピンはもちろん、国内外25ブランドのゴルフクラブを取り扱っており、試打クラブは約1700本を揃えている。各ブランドの特性や最新モデルを直接試すことができ、選択肢がさらに広がる。充実した試打設備環境と経験豊富なクラブフィッターが、消費者一人ひとりに最適な一本を見つけ出す。試打体験と