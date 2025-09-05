¿Íµ¤Àê½Ñ¸¦µæ²È¥Þ¥ê¥£¡¦¥×¥ê¥Þ¥ô¥§¥é¤ÎËèÆüÀê¤¤¡£2025Ç¯9·î6Æü¤Î±¿Àª¤ò12À±ºÂÊÌ¤Ë¥é¥ó¥­¥ó¥°·Á¼°¤Ç¤ªÆÏ¤±¡£µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤¢¤Ê¤¿¤Îº£Æü¤Î±¿Àª¤Ï¡©12°Ì¡§¤«¤ËºÂ¡¿³ªºÂ¡Ê6·î22Æü¡Á7·î22ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡Ë²áµî¤Î¤³¤È¤Ë¤³¤À¤ï¤ë¤È±¿µ¤¥À¥¦¥ó¡£Áá¤á¤Ëµ¤»ý¤Á¤ÎÀÚ¤êÂØ¤¨¤ò¡ª11°Ì¡§¤¦¤ªºÂ¡¿µûºÂ¡Ê2·î19Æü¡Á3·î20ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡Ëµ¤¼è¤Ã¤¿¤ê³Ê¹¥¤Ä¤±¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤Ï¹µ¤¨¤Æ¡£¼«Á³ÂÎ¤Ç¤¤¤³¤¦¡£10°Ì¡§¤µ¤½¤êºÂ¡¿ê¸ºÂ¡Ê10·î24Æü¡Á11·î22ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡Ë²ÈÂ²¤Ç¤â´Å¤¨¤¹¤®¤ÏNG