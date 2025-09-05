アメリカのトランプ政権による新たな「相互関税」が8月7日に発動された。ドイツ在住作家の川口マーン惠美さんは「“宣告された30％→15％に引き下げ”と、税率だけを見れば、一見うまく切り抜けたように見える。しかし、問題は、引き換えにのんでしまった不利な条件の数々だ。実行されれば、EUの産業は本当に瓦解するかもしれない」という――。■目標は関税の“ゼロゼロ”だったが…スコットランド西海岸のターンベリー。その瀟洒