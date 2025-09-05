俳優でタレントの杉浦太陽さんは9月5日、自身のInstagramを更新。長女の希空さんが、生まれたばかりの第5子を抱っこしている姿を公開しました。【写真】第5子と見つめ合う希空「ジェラピケ女子たち」杉浦さんは1枚の写真を投稿。希空さんが第5子を抱っこし、至近距離で見つめ合っています。希空さんの横顔の美しさが際立っており、第5子もとてもかわいらしいです。新しい家族の誕生に感動しているような表情が印象的です。また杉浦