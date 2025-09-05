高津臣吾監督について語った山本キャスター9月に入り、ヤクルトの高津臣吾監督が今季限りで監督を退任するというニュースが流れました。2019年2月の宮崎県西都市、2軍監督時代のキャンプ取材でのこと。当時私はNHK BSの『ワースポ×MLB』のキャスター1年目で、実はこの日が最初のロケでした。インタビュー終了後。その日はとても寒かったのですが、高津監督は遠くから練習を見ていた私に「こっちにおいで」と手招きしてくれました