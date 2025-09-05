邦画業界が何度目かのホラーブームに沸いている。エンタメに詳しいライターの武井保之さんは「インディーズゲーム発の『８番出口』も今年最高のスタート成績になった。コスパにこだわるZ世代がホラーを見るため映画館に足を運んでいる」という――。■『ドールハウス』『近畿地方』に続きヒット8月29日に公開された二宮和也主演の映画『８番出口』が、2025年の実写映画No.1の公開3日間興収（9.5億円）となる大ヒットスタートを切っ