秋篠宮家の長男悠仁さまは１９歳の誕生日の６日、皇居・宮殿などで成年式に臨まれる。皇族の成年式は秋篠宮さま以来４０年ぶり。成年式は午前９時前から秋篠宮家で始まり、悠仁さまは皇居・宮殿に移動して午前１０時から中心儀式の「加冠の儀」に臨まれる。天皇、皇后両陛下や秋篠宮ご夫妻ら皇族方のほか、石破首相ら三権の長なども出席する。午後には、悠仁さまが両陛下にあいさつされる「朝見の儀」が行われる。悠仁さまは