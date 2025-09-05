ÀÐ³ÀÅç¤Î½»Âð¤ÇÁáÄ«¤Î²ÐºÒ¡¢½»¿Í¤È¤ß¤é¤ì¤ëÃËÀ­¤¬»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£¸áÁ°4»þ¤¹¤®¡¢²­Æì¡¦ÀÐ³À»Ô¤Î½»Âð¤Ç¡Ö¹õ¤¤±ì¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¶á¤¯¤òÊâ¤¤¤Æ¤¤¤¿¿Í¤«¤é119ÈÖÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£²Ð¤ÏÌó1»þ´ÖÈ¾¸å¤Ë¾Ã¤·»ß¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬½»Âð¤«¤é¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿60ºÐÁ°¸å¤È¤ß¤é¤ì¤ëÃËÀ­¤¬¡¢°Õ¼±ÉÔÌÀ¤Î¾õÂÖ¤ÇÉÂ±¡¤Ë±¿¤Ð¤ì¤Þ¤â¤Ê¤¯»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÃËÀ­¤Ï¤³¤Î²È¤Ë1¿Í¤Ç½»¤ó¤Ç¤¤¤¿¤È¤ß¤é¤ì¡¢·Ù»¡¤¬¿È¸µ¤Î³ÎÇ§¤òµÞ¤°¤È¤È¤â¤Ë¾ÃËÉ¤È²Ð»ö¤Î¸¶°ø¤ò¾Ü¤·¤¯Ä´¤Ù