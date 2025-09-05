¸òº¹ÅÀ¤Ç¼Ö2Âæ¤¬¾×ÆÍ¡£¤³¤Î¤¦¤Á1Âæ¤¬¶á¤¯¤Î¥Ó¥ë¤ËÆÍ¤Ã¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£4Æü¸á¸å10»þÈ¾¤¹¤®¡¢¿·³ã»ÔÃæ±û¶è¤Î¸òº¹ÅÀ¤ÇÉáÄÌ¾èÍÑ¼Ö¤È·Ú¾èÍÑ¼Ö¤¬½Ð¹ç¤¤Æ¬¤Ë¾×ÆÍ¤·¡¢¤½¤Î¾×·â¤ÇÉáÄÌ¾èÍÑ¼Ö¤¬±èÆ»¤Î¥Ó¥ë¤ËÆÍ¤Ã¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î»ö¸Î¤Ç·Ú¾èÍÑ¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿70ÂåÃËÀ­¤¬¼ó¤Î¹ü¤òÀÞ¤ë½Å½ý¡¢ÉáÄÌ¾èÍÑ¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿60Âå¤ÎÃË½÷2¿Í¤¬·Ú½ý¤Ç¤¹¡£·Ù»¡¤¬Åö»þ¤Î¿®¹æ¤Î¾õ¶·¤Ê¤É¡¢»ö¸Î¤Î¸¶°ø¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£