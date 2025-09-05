Ê¡Åç¡¦ÆêÍÕÄ®¤Ë½Ð¤µ¤ì¤¿ÈòÆñ»Ø¼¨¤Î²ò½ü¤«¤é10Ç¯¤¬¤¿¤Á¤Þ¤·¤¿¡£ÆêÍÕÄ®¤Ç¤Ï5ÆüÄ«¡¢¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¥°¥ë¡¼¥×¤¬ÈòÆñ»Ø¼¨²ò½ü¤«¤é10Ç¯¤ÎÀáÌÜ¤ò·Þ¤¨¤¿¤³¤È¤òËÉºÒÌµÀþ¤ò»È¤Ã¤ÆÄ®Ì±¤ËÃÎ¤é¤»¤Þ¤·¤¿¡£ÆêÍÕÄ®¤Ï¸¶È¯»ö¸Î¤Ë¤è¤ê¡¢Ä®¤Î¤Û¤ÜÁ´°è¤ËÈòÆñ»Ø¼¨¤¬½Ð¤µ¤ì2015Ç¯9·î5Æü¤Ë²ò½ü¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Ä®Æâ¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤ë¿Í¤Ï¡¢7·îËö»þÅÀ¤ÇÌó4500¿Í¤Ç¡¢¿Í¸ý¤ËÀê¤á¤ëÄ®Æâµï½»Î¨¤ÏÌó7³ä¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÉºÒÌµÀþ¤Ç¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡¦ÀÄÌÚ¤Ò¤í¤ß¤µ¤ó¡§ºÇ½é¤ÏËÜÅö¤Ë¿¿