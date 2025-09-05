歌手の橋幸夫さんが４日午後１１時４８分、亡くなった。所属事務所の夢グループが５日、発表した。８２歳だった。橋さんは５月にアルツハイマー型認知症を公表後もステージに立っていた。同月３１日に救急搬送され「一過性脳虚血発作」と診断され入院。翌６月８日に退院し、その３日後には滋賀でステージ復帰した。夢グループの石田重廣社長は今月１日、都内で開催したトークショー中に「どうしてあっという間にこんな状況に