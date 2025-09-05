全国平均で66円増の1,121円。全都道府県で1,000円超え 全国の地方最低賃金審議会による答申が出揃いました。厚生労働省によると、地域別最低賃金の全国加重平均は時給1,121円で、昨年度（1,055円）から66円の引き上げとなり、1978年度に目安制度が始まって以降、最大となりました。 都道府県ごとの引き上げ額は63円から82円の範囲で、最も引き上げ幅が大きかったのは熊本県（＋82円）でした。これまで900円台だった県も1,000円台