現在配信中のオーディションプロジェクト「THE LAST PIECE」に参加しているBMSGのTRAINEEのRUIさんが、3年半ぶりにanan本誌に登場。トレンドのNeoスモーキーアイメイクに挑戦し、さらに大人になった姿を披露して話題に。そこでananwebでは本誌とは別バージョンの写真を特別に大公開！ インタビューでは、体や肌のために最近気を付けていることから最近始めたひとり暮らしの話、オーディションの裏話まで、本誌には載せられなかった