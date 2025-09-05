ずーっと私たちの憧れの存在である橋本環奈さんが、約4年ぶりにRayに降臨！今回は、環奈さんが主演を務める映画『カラダ探し THE LAST NIGHT』についてたっぷりお話してくれました。シリーズ前作とはまた違ったという撮影エピソードや、Ray読者に向けた映画のおすすめポイントなど、盛りだくさんです♡映画『カラダ探しTHE LAST NIGHT』 について語る2022年にホラー映画No.1を記録した『カラダ探し』が、真夜なかの遊園地を舞