A6の名を持つマセラティは数多く存在する。A6が生産されたのは、1947年から56年までの9年間に及び、ここに登場するA6 GCSは1953年までの6年間シリーズ1が製造され、その後53年から55年までシリーズ?が製造されたとされている。A6のバリエーションは多岐にわたり、ロードバーションのグランドツアラーから、2シーターのレーシングスポーツ、果てはフォーミュラカーまでA6の名で呼ばれたモデルがある。【画像】各地のレースで好成績