ÇÐÍ¥¡¦¿÷·Á¤¢¤­¤³¡Ê47¡Ë¤¬4Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Èþ¤·¤¯µ±¤¯¥Ç¥³¥ë¥Æ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Öº¿¹üÈþ¤·¤¤¡Ä¡×¡Ö¤¿¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¥Ç¥³¥ë¥Æµ±¤¯È©¸«¤»¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¿÷·Á¤¢¤­¤³¿÷·Á¤Ï¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤À²Æ¤Ç¤¹¤Í ±«¤ò¤è¤±¤Ê¤¬¤é¥í¥±¤Ç¤­¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥­¥ã¥ß¥½¡¼¥ë»Ñ¤Î¼«»£¤ê¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¡£Èþ¤·¤¤¥Ç¥³¥ë¥Æ¤¬¤¢¤é¤ï¤Ë¤Ê¤Ã¤¿È©¸«¤»¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡Öº¿¹üÈþ¤·¤¤¡Ä¡×¡Ö¥¤¥¤½÷¤À¤Í¤§¡×¡ÖºÇ¹â¤¹¤®¤ë¡×