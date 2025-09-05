元DeNAで、くふうハヤテでプレーする常葉菊川高（現常葉大菊川）出身の左腕・田中健二朗投手（35）が5日、静岡市内の本拠地ちゅ〜るスタジアム清水で会見を行い、今季限りで引退することを発表した。選抜で優勝を飾りプロへの道を切り開いた静岡の地で、ユニホームを脱ぐ決断をした。27日のちゅ〜るでの広島戦が引退試合となる。ユニホーム姿で記者会見に臨んだ田中は18年に及ぶ現役生活を振り返り、「ベイスターズで16年間