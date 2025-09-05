５日のＮＨＫ連続テレビ小説「あんぱん」は、第２３週「ぼくらは無力だけれど」が放送された。蘭子（河合優実）がヤムさん（阿部サダヲ）と再会。のぶ（今田美桜）の家にやってきたヤムさんは、戦争に振り回された過去を語り「それ以来、根無し草」だと寂しげな表情を浮かべた。その後、８月１５日、嵩（北村匠海）は戦死した弟の千尋（中沢元紀）を脳裏に浮かべ、のぶに「僕らは無力だ。でも、何かせずにはいられない気持ち