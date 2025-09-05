歌手の橋幸夫さんが亡くなりました。82歳でした。【映像】橋幸夫さん死去所属事務所によりますと、橋さんは4日に亡くなったということです。1960年に「潮来笠」でデビューし大ヒットした橋さんは、その後、舟木一夫さん、西郷輝彦さんとともに「御三家」と称され一時代を築きました。1962年に吉永小百合さんとのデュエット曲「いつでも夢を」で日本レコード大賞を受賞、1966年には「霧氷」で再び大賞を受賞しています。ま