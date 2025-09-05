オレはタクミ。妻のミズキはオレが何をしても言いなりになる女。結婚前は派手な女とばかり付き合ってきたが、正反対でおとなしそうな姿に惹かれて結婚した。単身赴任中も浮気の心配がなく、毎日連絡してくるミズキに最初は満足していたのだが、次第に物足りなくなってきた。そんなとき、ミズキを試そうと思い、無理難題を突きつけてみた。ミズキが狼狽し、無様に縋り付いてくる姿を想像していた。でも現実は……。ミズキは単身赴任