猛烈な暑さが続く中、記録的大雨で被災した人たちのためにエアコンを設置する支援も行われています。 一般社団法人minoriの高木聡史さん。熊本地震や熊本豪雨では生活困窮者や被災者の支援を続け、8月の記録的大雨後は生活に困っている人からの相談を受けています。 記録的大雨から1週間後、高木さんが訪れたのは玉東町の公民館です。妻が管理人を務めることから、大保信二さんは40年以上この公民館で暮らしています。大雨で