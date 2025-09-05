5日午前、南関町の九州自動車道下り線でトラックが横転し炎上する事故がありました。事故からおよそ9時間経った午後6時半現在も、南関インター～菊水インター間が上下線とも通行止めとなっています。 事故があったのは南関町小原の九州自動車道下り線です。警察によりますと午前9時半頃、南関インターと菊水インターの間を走っていたトラックがガードレールに衝突して横転し、炎上し