¢£¥Ð¥È¥ó¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È Âç²ñ³«ËëÄ¾Á°ÆÃÊÌ¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ê5Æü¡¢Åìµþ¡¦¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¡Ë¡Ú°ìÍ÷¡Û9·î13Æü³«Ëë¡ØÅìµþ2025À¤³¦Î¦¾å¡ÙÆüÄø¡õ½Ð¾ìÁª¼êÅìµþ2025À¤³¦Î¦¾åºâÃÄ¤Ï¡¢ÅìµþÀ¤³¦Î¦¾å¤ò¡Ö¤³¤É¤â¤ËÌ´¤òÆÏ¤±¤ëÂç²ñ¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¡¢ÅÔÆâÁ´¾®³Ø¹»¤Ë¡ÖÎ¦¾å¥Ð¥È¥ó¡×¤ò´óÂ£¤¹¤ë¡Ö¥Ð¥È¥ó¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ5Æü¡¢Âç²ñ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤òÌ³¤á¤ë¿¥ÅÄÍµÆó¤µ¤ó¤È¡¢2008Ç¯ËÌµþ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯™ÃË»Ò4¡ß10