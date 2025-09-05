º£Ç¯5·î¤Ë¡Ø¥¢¥ë¥Ä¥Ï¥¤¥Þ¡¼·¿Ç§ÃÎ¾É¡Ù¤È¸øÉ½¤·¤Æ¤¤¤¿¡¢²Î¼ê¤Î¶¶¹¬É×¤µ¤ó¤¬4Æü¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤ò5Æü¡¢½êÂ°»öÌ³½ê¤¬È¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£82ºÐ¤Ç¤·¤¿¡£½êÂ°»öÌ³½ê¤Ï¡ÖÊÀ¼Ò½êÂ°²Î¼ê¶¶ ¹¬É×¡ÊËÜÌ¾ ¶¶ ¹¬ÃË¡Ë¤¬ÎáÏÂ7Ç¯9·î4Æü ¸á¸å11»þ48Ê¬ µýÇ¯82ºÐ¤Ë¤ÆÀÂµîÃ×¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£ÄÌÌë¤Ï9Æü¡¢¹ðÊÌ¼°¤Ï10Æü¤Ë±Ä¤Þ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£