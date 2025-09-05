世界最大のコンシューマーエレクトロニクスショー「IFA」が、2025年も9月5日から5日間に渡って、ドイツの首都ベルリンで開催されます。開幕前日の4日にはサムスン電子がプレスカンファレンスを開催しました。生成AI対応のスマートテレビなど、サムスン独自の「AI HOME」のライフスタイルを会場で体験してきました。毎年サムスンはIFAの会場、メッセ・ベルリンの中でも最大級のホール「City Cube」をほぼ貸し切りにして巨大なブース