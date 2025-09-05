米国遠征中のサッカー日本代表 (C)SANKEI サッカー日本代表が、9月6日（日本時間7日）にメキシコ代表とアメリカのカリフォルニア州オークランドで対戦する。 来年のワールドカップ（W杯）北中米大会の開催国との国際親善試合2連戦の初戦で、9日（日本時間10日）にはアメリカ代表と対戦。 日本にとっては約2年ぶりのアジア勢以外との対戦で、本大会へ向けて現在地をチェックする。 カナダ、アメリ