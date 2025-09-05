歌手橋幸夫（はし・ゆきお）さん（本名橋幸男＝はし・ゆきお）が肺炎のため、4日午後11時48分に亡くなったことが5日、分かった。82歳。所属する夢グループが発表した。通夜は9月9日午後6時、無量山傳通院、告別式は10日正午同所で。東京都文京区小石川3の14の6。葬儀委員長は石田重廣夢グループ代表、喪主は妻真由美（まゆみ）さん。橋さんは24年12月に「中程度のアルツハイマー型認知症」と診断された。25年5月に休養、同31日には