女優の橋本環奈が主演を務める映画『カラダ探し THE LAST NIGHT』(公開中)の場面写真が、公開された。映画『カラダ探し THE LAST NIGHT』今回公開されたのは、明日香(橋本)と高広(眞栄田郷敦)との“胸キュン”シーンを切り取った場面写真。“赤い人”と呼ばれる全身血だらけの少女から逃げながら、バラバラになった体のパーツを探し出し、すべて見つけるまでは同じ日を繰り返す恐怖のループ「カラダ探し」に巻き込まれた人たちの戦