【鬼滅の刃 十万石まんじゅう】 販売期間：9月5日～9月7日まで 11月下旬 発売予定 価格：1,000円 十万石ふくさやは、「鬼滅の刃 十万石まんじゅう」を十万石全店にて9月5日より期間限定で販売する。販売期間は9月7日まで。価格は5個入り1,000円。 本商品は同社の「十万石まんじゅう」とアニメ「鬼滅の刃」のコラボ商品。「鬼滅の刃」「滅」「無限城」の焼