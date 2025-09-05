ボッテガ・ヴェネタが、一人ひとりの個性をたたえる日本オリジナル・キャンペーン「When your own initials are enough」を開催中だ。常田大希が手掛けた楽曲を収めた限定カセットテープを期間限定で配布中。本キャンペーンでは、日本を代表するふたりの表現者を起用。日本のエンターテインメント界を代表する、長年にわたり多くの人々に愛されてきたタモリと、音楽を軸にジャンルを横 断しながら、独自の美意識で多彩な表現領域を