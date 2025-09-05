¥É¥ë»Ø¿ôÄã²¼¡¢ÊÆ¸ÛÍÑÅý·×È¯É½¤ò¹µ¤¨¤Æ¡á¥í¥ó¥É¥ó°ÙÂØ ¥É¥ë»Ø¿ô¤¬Äã²¼¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÆüËÜ»þ´Ö¸á¸å£¹»þ£³£°Ê¬È¯É½¤ÎÊÆ¸ÛÍÑÅý·×¤òÁ°¤Ë¡¢Á°Æü¤Î¥É¥ëÇã¤¤¤ËÄ´À°¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÊÆ¸ÛÍÑÅý·×¤Ç¤ÏÈóÇÀ¶ÈÉôÌç¸ÛÍÑ¼Ô¿ô¤¬£·¡¥£µËü¿ÍÁý¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¼º¶ÈÎ¨¤Ï£´¡¥£³¡ó¤Ë¾å¾º¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¡£°ÍÁ³¤È¤·¤ÆÏ«Æ¯»Ô¾ì¤ÎÎä¤¨¹þ¤ß¤«¤é¤ÏÃ¦µÑ¤Ç¤­¤Ê¤¤¤³¤È¤¬ÁÛÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£Í½ÁÛ°Ê¾å¤Ë¼å´Þ¤á¤Ð¡¢»Ô¾ì¤Ï£¹·îÍø²¼¤²Éý´ÑÂ¬¤ò£²£µ£â£ð¤«¤é£µ£°£â£ð¤Ø¤È