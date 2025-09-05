½÷Í¥¤Îºù°æÆüÆà»Ò(28)¤¬5Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢¶á±Æ¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¡ÖÌÀÆü18:25¡ÁÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¡Ø¥¿¥¯¥·¡¼±¿Å¾¼ê¤µ¤ó1ÈÖ¤¦¤Þ¤¤Å¹¤ËÏ¢¤ì¤Æ¤Ã¤Æ¡ª¡Ù½Ð±é¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤­¤Þ¤¹¡×¤ÈÊó¹ð¡£ÈÖÁÈ½Ð±é¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¤Õ¤ï¤ê¤È¤·¤¿¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤ÎÇò¤¤¥í¥ó¥°¥É¥ì¥¹¤Ë¿È¤òÊñ¤ß¾Ð´é¡£¡ÖÂç¹¥¤­¤ÊÈÖÁÈ¤Î¤Ò¤È¤Ä¡¢¿©Íß¤ò»É·ã¤µ¤ì¤Þ¤¯¤ëÈÖÁÈ¤Ç¤¹¡ªVTR¤ÇÇòÈÓ¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¤¯¤é¤¤¡ª¡ª¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö²Ä°¦¤¤