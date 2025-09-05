ÆüËÜ¿Í¤òÁÀ¤Ã¤¿¶¯Åð»ö·ï¤¬Áê¼¡¤°¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¡¦¥Þ¥Ë¥é¤Ç¡¢ÆüËÜ¿Í¤¬·ý½Æ¤òÆÍ¤­¤Ä¤±¤é¤ì¥«¥Ð¥ó¤òÃ¥¤¤¼è¤é¤ì¤ë»ö·ï¤¬¤¢¤ê¡¢¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¿Í¤ÎÃË2¿Í¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï25ºÐ¤È23ºÐ¤Î¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¿Í¤ÎÃË¤Ç¤¹¡£ÃÏ¸µÅö¶É¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È2¿Í¤Ï4ÆüÌ¤ÌÀ¡¢¥Þ¥Ë¥éÃæ¿´ÃÏ¤Î¥Þ¥«¥Æ¥£¤ÎÏ©¾å¤ÇÆüËÜ¿Í2¿Í¤Ë·ý½Æ¤ò¸þ¤±¡¢¥«¥Ð¥ó¤òÃ¥¤¤¤È¤ë¤Ê¤É¤·¤¿µ¿¤¤¤¬¤â¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÃË¤Î¤¦¤Á1¿Í¤¬ÇØ¸å¤«¤éÆüËÜ¿Í¤Ë¶á¤Å¤­¡¢·ý½Æ¤òÆÍ¤­¤Ä¤±¤¿¾å¤ÇÈÈ¹Ô¤ËµÚ¤Ó