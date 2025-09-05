タンスのゲンは9月4日に、導入コストを抑えつつ十分な機能を搭載した「電動昇降デスク」を発売した。ラインアップは、幅100cm／120cm／140cmの3タイプに加えて、L字タイプも用意している。カラーは、幅100cm／120cm／140cmの3タイプがブラック、ウォールナット、グレージュの3色、L字タイプがブラック、グレージュの2色。価格は、幅100cmタイプが9999円、幅120cmタイプが1万1999円、幅140cmタイプが1万2999円、L字タイプが1万799