8·î¤Îµ­Ï¿Åª¤ÊÂç±«¤ÇÀî¤ËÎ®¤µ¤ì¹ÔÊýÉÔÌÀ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃËÀ­¤¬¤¤¤Þ¤¹¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û300¿ÍÂÖÀª¤Ç¹ÔÊýÉÔÌÀ¤ÎÃËÀ­¤ò°ìÀÆÁÜº÷µ­Ï¿Åª¤ÊÂç±«¤«¤é1¤«·î¤òÁ°¤ËÄ¹½÷¡ÖÁá¤¯Ìá¤Ã¤Æ¤­¤Æ¡× Âç±«¤«¤é1¤«·î¤È¤Ê¤ë¤Î¤òÁ°¤Ë¡¢º£Æü¡Ê9·î5Æü¡ËÌó300¿ÍÂÖÀª¤Ç°ìÀÆ¤ËÁÜº÷¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ·§ËÜ»ÔÆâ¤ÎÀî¤Ç¥Üー¥È¤«¤éÁÜº÷¤¹¤ë¾ÃËÉÂâ°÷¤ÏÃæ½£¤â¤¯¤Þ¤Ê¤¯Ä´¤Ù¤Æ¤¤¤­¤Þ¤¹¡£ ¹ÔÊýÉÔÌÀ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢·§ËÜ»ÔÅì¶è¤Ë½»¤à63ºÐ¤Î¿¹²¼¾°¼£¡Ê¤â¤ê¤·¤¿¡¿¤·