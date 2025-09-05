中国能建集団傘下のエネルギーシンクタンクである電力規画設計総院はこのほど、北京で2025年シンクタンク報告書発表会を開催し、「新型エネルギーシステム発展研究青書」「エネルギー科学技術革新青書」「中国エネルギー発展報告2025」など6本の報告書を発表しました。それによると、中国の最終エネルギー消費に占める電力の割合（消費側電力化率）は30%に達し、世界の平均水準を著しく上回っています。この割合は2035年までに40％