中国政府は今年を「抗日戦争勝利80年」と位置づけ、戦勝国としての立場を強調している。軍事パレードなどで愛国心を高揚させ、国民の不満の解消を狙うが、国民感情はさまざまだ。関連映画の公開も相次ぐ中、日中双方で関係の悪化を懸念する声も上がる。■「抗日戦争勝利80年」 軍事パレード愛国心高揚の場に9月3日、日本との戦争の勝利から80年を記念して行われた軍事パレード。習近平国家主席は演説で、「中華民族は強暴に屈せ