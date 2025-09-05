²Î¼ê¤Î¶¶¹¬É×¤µ¤ó¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£82ºÐ¤Ç¤·¤¿¡£¶¶¤µ¤ó¤Ï¥¢¥ë¥Ä¥Ï¥¤¥Þ¡¼·¿Ç§ÃÎ¾É¤ò¸øÉ½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£