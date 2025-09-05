橋幸夫さん大ヒット曲「潮来笠」や「いつでも夢を」で知られ、アイドル的な人気を博した「御三家」の一人として活躍した歌手の橋幸夫（はし・ゆきお、本名幸男＝ゆきお）さんが4日午後11時48分、死去した。82歳。東京都出身。葬儀・告別式は10日正午から東京都文京区小石川3の14の6、伝通院で。喪主は妻真由美（まゆみ）さん。中学2年から作曲家の遠藤実さんに師事し、高校1年でレコード会社のオーディションに合格。1960年に