新進気鋭の映像作家でもあり映像制作会社「KOHSAKA Pro」の代表を務める上坂龍之介さん。学生時代から映画制作に関心を持ち、制作会社勤務を経て独立後、映像業界で実績を積みながら30歳を目前に映画監督としてデビュー。ことし5月に開催された中之島映画祭にて、脚本・監督を手がけた映画『レンタル家族』がグランプリを受賞し、注目を集めています。上坂龍之介さん‪☆‪☆‪☆‪☆「小学生の頃から映画監